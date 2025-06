Fiamme nell' azienda bufalina | vigili del fuoco sul posto

Un incendio minaccia una rinomata azienda bufalina a Vairano Patenora, con i vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme e a salvaguardare il patrimonio locale. Sul luogo sono arrivati i soccorritori di Teano e Benevento, pronti a intervenire con tutte le risorse disponibili. Le cause dell’incendio rimangono ancora sconosciute, ma l’intervento rapido delle forze dell’ordine è fondamentale per contenere i danni e garantire la sicurezza di tutta la comunità .

Incendio in un’azienda agricola bufalina a Vairano Patenora, a confine con Pietravairano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Teano con due squadre ed un’autobotte oltre ad un autobotte proveniente dal comando di Benevento. Al momento non sono ancora chiare le. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Fiamme nell'azienda bufalina: vigili del fuoco sul posto

In questa notizia si parla di: azienda - bufalina - vigili - fuoco

Lago di letame in azienda bufalina, scatta sequestro dei Carabinieri - Scoppia lo scandalo a San Tammaro: i Carabinieri Forestali hanno sequestrato un allevamento bufalino dove i reflui zootecnici sono stati smaltiti in modo illecito, formando un lago di letame.

Fiamme all’azienda agricola, vigili del fuoco al lavoro per ore Vai su X

Fiamme nell'azienda bufalina: vigili del fuoco sul posto; Fiamme all’azienda agricola, vigili del fuoco al lavoro per ore; In fiamme ricovero attrezzi di una ex azienda agricola, vigili del fuoco al lavoro.

Fienile va a fuoco in un'azienda bufalina di Capua: salvati gli animali, s'indaga Lo riporta ilmattino.it: operazioni di spegnimento di un fienile presso un'azienda bufalina sita in via Frascale nel comune di Capua.