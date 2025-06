Fiamme nel ristorante | E' stato un momento difficile ma siamo pronti a ripartire

Un incendio devastante ha colpito il ristorante di Amelia Falco e Nicola De Matteo a Caiazzo, lasciando dietro di sé un segno indelebile. Tuttavia, tra le ceneri è nata una forza nuova: la voglia di ricostruire e ripartire con entusiasmo. Nel video condiviso sui social, i protagonisti raccontano l’incubo vissuto e ringraziano chi ha loro mostrato solidarietà. La strada è ancora lunga, ma la passione è più forte che mai.

La chef Amelia Falco e il titolare di Zest Experience a Caiazzo, Nicola De Matteo, raccontano l’incubo vissuto con l’incendio di 20 giorni fa. Un video postato sui social per raccontare l’accaduto ma anche ringraziare i tanti che hanno inondato il ristorante di messaggi di solidarietà e affetto. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Fiamme nel ristorante: "E' stato un momento difficile ma siamo pronti a ripartire"

In questa notizia si parla di: ristorante - fiamme - stato - momento

Corso Garibaldi, fiamme all'interno di un ristorante: fondamentale l'intervento vigili del fuoco - Oggi, nel primo pomeriggio, un incendio ha colpito un ristorante in Corso Garibaldi. Fondamentale è stato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e stanno ora mettendo in sicurezza l'area per consentire ispezioni tecniche.

Paternò: migranti, altro furgone in fiamme, indagano i Carabinieri A Paternò, la notte scorsa, un altro furgone, utilizzato per il trasporto di braccianti agricoli stranieri, è andato in fiamme. Il mezzo era sostato in piazza Nino La Russa. È andato completamente di Vai su Facebook

Fiamme nel ristorante: E' stato un momento difficile ma siamo pronti a ripartire; Esplosione nella notte: saltato in aria ristorante a Jesolo; Incendio a Fonte Laurentina: fiamme nella pizzeria.

Esplode ristorante a Merizzo. "Un boato e poi le fiamme" Lo riporta lanazione.it: Non si sa ancora cosa sia successo, al momento c’è un’indagine in corso per capire le cause del disastro.