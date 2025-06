Fiamme in un appartamento caldaia a gas provoca incendio | soccorsa una giovane

Un incendio scoppiato questa mattina in un appartamento di Giarre ha minacciato la sicurezza dei residenti. Le fiamme, originating su un terrazzino al primo piano, sono state prontamente domate dai vigili del fuoco di Riposto, che hanno anche soccorso una giovane coinvolta. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza domestica e sui rischi legati alle caldaie a gas. La vicenda si conclude con un messaggio importante: prevenire è sempre meglio che curare.

Questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto sono intervenuti per un incendio divampato in un’abitazione situata in via Manzoni a Giarre. Le fiamme, localizzate su un terrazzino al primo piano dell’edificio, sono state domate dai pompieri, che hanno provveduto anche alla messa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Fiamme in un appartamento, caldaia a gas provoca incendio: soccorsa una giovane

