Fiamme alte in un capannone di mezzi agricoli | vigili del fuoco impegnati da ore per lo spegnimento

Un vasto incendio divampa in un capannone di mezzi agricoli a Biancavilla, suscitando grande preoccupazione e mobilitando i vigili del fuoco di Adrano e Maletto. Le fiamme alte e il fumo denso si levano nel cielo mentre gli operatori combattono instancabilmente per domare il rogo. In questo momento di emergenza, la loro tenacia e professionalità sono fondamentali per tutelare la sicurezza della comunità e dell'ambiente circostante.

I vigili del fuoco del distaccamento di Adrano e del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Maletto, del comando provinciale, sono attualmente impegnati per lo spegnimento di un vasto incendio divampato intorno a mezzogiorno in un capannone situato in via del Seminatore a Biancavilla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Fiamme alte in un capannone di mezzi agricoli: vigili del fuoco impegnati da ore per lo spegnimento

