Fiabe senza innocenza Così l’arte si fa resistente

In un mondo in cui le fiabe tradizionali si tingono di sfumature politiche e di critica sociale, nasce “’É un privilegio morir d’amor” di Ericailcane e Infinite. Questa mostra, inaugurata domani alle 19.30 alla galleria Squadro, sfida l’innocenza con un immaginario animale e favolistico che rivela una realtà più complessa e spesso scomoda. Un’opera che invita a riflettere oltre la superficie e a riscoprire il vero significato delle storie che ci hanno educato.

Un disegno in bianco e nero con una carica politica inaspettata, restituita attraverso un immaginario animale e favolistico che non conosce innocenza. È in questo spazio ibrido che si colloca 'É un privilegio morir d'amor (Bronze Cuerte)', la mostra di Ericailcane e Infinite che inaugura domani alle 19.30 alla galleria Squadro (via N. Sauro 27b), in occasione del trentennale dello spazio. Il progetto, realizzato a quattro mani, indaga il tema del tirannicidio anarchico a partire dal racconto delle vite di quattro figure storiche – Sante Caserio, Gaetano Bresci, Michele Schirrù e Severino Di Giovanni – come simboli di ribellione al potere.