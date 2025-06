Festività del santo patrono | solo se ricade in giorno lavorativo Non è consentito slittamento o recupero

La festività del santo patrono assume un ruolo fondamentale nel calendario scolastico, ma la normativa stabilisce che sia riconosciuta come giorno festivo solo se cade in un giorno lavorativo. Tuttavia, le ordinanze regionali offrono alle istituzioni scolastiche la possibilità di individuare una data di chiusura alternativa qualora la festa ricada fuori dal calendario o in un giorno già festivo. Questa flessibilità permette di garantire il rispetto delle tradizioni senza compromettere le esigenze didattiche e organizzative.

La festività del santo patrono è riconosciuta giorno festivo solo se ricadente in un giorno lavorativo. Come si inseriscono in tale contesto le ordinanze regionali che danno facoltà alle istituzioni scolastiche di individuare un giorno di chiusura alternativo qualora la festa del santo patrono ricadesse al di fuori del calendario scolastico o in un giorno già festivo? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

