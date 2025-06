Festival Fiume dei libri nel vivo Attesi i finalisti del Premio Strega

Ieri, la seconda giornata del Festival “Il Fiume dei Libri” ha entusiasmato gli appassionati di lettura, con grandi nomi pronti a condividere le loro storie e passioni. Tra i momenti più attesi, l’annuncio dei finalisti del Premio Strega, che promette di aggiungere ancora più prestigio a questa manifestazione. Con un pubblico sempre più coinvolto, Lodi si conferma come capitale letteraria estiva: preparatevi a scoprire chi conquisterà il podio!

Seconda giornata, ieri, per il Festival " Il Fiume dei Libri ", una manifestazione dedicata a lettori appassionati e non solo, inserita nell'ambito della rassegna estiva Lodi al Sole. Numerosi i nomi importanti attesi sul palco del progetto culturale promosso dalla realtà "Cadore 33", con l'obiettivo di rendere Lodi un riferimento importante nell'ambito letterario. Scrittori, giornalisti e personaggi televisivi di vario genere sono i protagonisti di questa rassegna che si sviluppa tra piazza della Vittoria e la Piarda Ferrari, due location suggestive, scelte dalla direzione artistica per riportare il fiume Adda al centro della città, valorizzandolo come spazio vivo di incontro e creatività.

