Il Festival del Lavoro Povero mette in luce le contraddizioni di una politica che promette di tutto, ma spesso porta a risultati opposti alle aspettative. Meloni afferma di voler ridurre le tasse, eppure i numeri parlano di un aumento, lasciando i cittadini più confusi che mai. È un gioco di parole o un vero cambio di rotta? La verità si nasconde dietro il velo delle dichiarazioni ufficiali.

A sentire Meloni, dovevamo pagare meno tasse e invece ne paghiamo più di prima. Che magnifico risultato! Ezio Valletti Via email Gentile lettore, una volta non c’era film western in cui il buon indiano non esclamasse: “Uomo bianco parla con lingua biforcuta”. Oggi in un Garbatella-western si direbbe: “Donna bianca parla con lingua biforcuta”, perché quando la Meloni dice una cosa, che magari è tecnicamente vera, ce ne nasconde un’altra. È vero, ha investito 17,6 miliardi in 4 anni per la riforma fiscale, però non dice che ora i redditi medi e bassi pagano al fisco più di prima. Colpa delle “tasse invisibili”, spiega il Corriere della sera, che in genere prima di muovere un dito contro il governo ci pensa bene e poi si taglia il dito. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it