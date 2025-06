Festa insieme tra sport e inclusione

Pronti a vivere un weekend all'insegna dello sport, dell'inclusione e della condivisione? La prima edizione della “Festa insieme 2025” trasformerà la zona Superga in un vibrante cuore di attività aperte a tutta la città, con particolare attenzione ai giovani e alle persone con disabilità. Da stasera a domenica, tra partite e momenti ricreativi, sarà un’occasione unica per divertirsi e sostenere valori fondamentali. Si parte alle 18 con l’apertura degli stand: imperdibile la partita...

È un ricco programma quello proposto per la prima edizione della “ Festa insieme 2025 ”, la manifestazione che ospiterà iniziative aperte a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione al mondo dei giovani e della disabilità. Da stasera a domenica si alterneranno momenti di attività sportive inclusive e coinvolgenti momenti ricreativi nell’area feste Superga in via Legnano. Si parte alle 18 con l’apertura degli stand. Imperdibile la partita di calcio tra una squadra composta da associazioni locali e una rappresentanza di amministratori e forze politiche del territorio con fischio d’inizio alle 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Festa insieme“ tra sport e inclusione

In questa notizia si parla di: festa - insieme - sport - inclusione

Robert F. Kennedy Jr nuota insieme ai nipotini in una fogna a cielo aperto. “Escursione per la Festa della Mamma” - Robert F. Kennedy Jr. ha scelto una festa della mamma indimenticabile, portando i nipotini a fare un bagno in Rock Creek, un'area nota per le sue acque contaminate.

SABATO 7 GIUGNO 2025 EVENTO - INSIEME SI PUÒ FARE FESTA Sabato 07/06/2025, dalle ore 10:00 alle 17:00, giornata all'insegna dell'inclusione, sport, spettacolo e.......terzo tempo per ridere scherzare e mangiare in allegria L'evento è organizzato Vai su Facebook

Luino: sport, festa e inclusione... aspettando il Palio Vai su X

“Festa insieme“ tra sport e inclusione; Galà sport paralimpico. Festa a palazzo dei Capitani insieme a tanti campioni:: Non arrendetevi mai; Bambini con e senza disabilità insieme sulla pista con Atletica in festa.

Free to live, sport all’insegna di accessibilità e inclusione Riporta msn.com: A Sogliano al Rubicone lo sport è inclusione, ascolto, empatia e partecipazione.