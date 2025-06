Festa di Sant’Antonio i rituali più efficaci per trovare le cose smarritee il fidanzato

Il 13 giugno, in tutta Italia e non solo, si celebra Sant’Antonio, il santo dei miracoli e dei desideri. Con rituali antichi e tradizioni affascinanti, milioni di fedeli cercano il suo aiuto per ritrovare oggetti smarriti o trovare il vero amore. Tra celebrazioni e processioni, questa giornata unisce comunità e credenze popolari. Scopri i rituali più efficaci per attrarre fortuna e speranza in questa festa unica nel suo genere.

Conteso da Lisbona e Padova (e anche da Forlì), Sant’Antonio è una figura particolarmente amata e venerata. Specialmente nel giorno in cui si celebra il suo nome, ovvero il 13 giugno, data della morte del santo. Ad Antonio da Padova, nato come Fernando de Bulhoes è dedicato un culto molto partecipato. Non solo nelle sue città, ma in tutto il mondo. A Lamezia Terme, comune in provincia di Catanzaro, per esempio, il 13 giugno si vestono i bambini di pochi mesi con la tonaca del frate, solo per citare una tradizione. Tuttavia, esistono numerose preghiere dedicate in particolare a due poteri specifici del santo: quello di far trovare marito alle donne nubili. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Festa di Sant’Antonio, i rituali più efficaci per trovare le cose smarrite(e il fidanzato)

