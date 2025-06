Festa di Gesù Nazareno weekend di riti e tradizioni a San Giovanni Gemini | ci sarà il cardinale Reina

Vivi il cuore della tradizione con il weekend dedicato ai riti e alle celebrazioni di Gesù Nazareno a San Giovanni Gemini, un evento che coinvolge tutta la comunità e attira visitatori da ogni dove. Con la presenza del cardinale Reina, questa seconda settimana si arricchisce di momenti spirituali e culturali unici, offrendo un’occasione imperdibile per immergersi nelle radici profonde di una fede condivisa. Un appuntamento da non perdere per scoprire i veri tesori della nostra terra.

Per il secondo fine settimana consecutivo San Giovanni Gemini ospita la tradizionale festa di Gesù Nazareno cominciata lo scorso 8 giugno. Numerosi appuntamenti religiosi e rituali caratteristici che rendono l'evento molto sentito tra i fedeli ma anche l'occasione per conoscere i riti.

