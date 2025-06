Festa dello sport giovanile a Spoltore

Preparati a vivere un pomeriggio all'insegna dell'entusiasmo e della passione sportiva! La Festa dello Sport Giovanile di Spoltore, giunta alla sua 18ª edizione, celebra i giovani campioni della linea verde, che sul palco del centro L'Arca di Villa Raspa si confronteranno e si metteranno in mostra. Un evento imperdibile per scoprire il talento emergente e sostenere la crescita sportiva dei più giovani. Non mancate!

Spazio ai campioni della linea verde domenica pomeriggio, con inizio alle ore 17:30, sul palco del centro L'Arca di Villa Raspa di Spoltore, dove avrà luogo la 18esima edizione della Festa dello sport giovanile, una rassegna che nel recente passato portò molto bene a indiscussi fuoriclasse.

FESTA DELLO SPORT GIOVANILE – 17ª Edizione Domenica 15 Giugno Ore 17:00 Centro L’Arca - Via Fellini, 2 - Villa Raspa di Spoltore Una giornata dedicata ai giovani campioni dello sport abruzzese! ? Riconoscimenti al merito per atleti e squad Vai su Facebook

