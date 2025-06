Festa alla corte di Svezia | battezzata la principessa Ines

Un giorno speciale nel cuore della Svezia: nella sontuosa cornice di Drottningholm, si è celebrato il battesimo della principessa Ines Marie Lilian Silvia, figlia del principe Carl Philip e della principessa Sofia. Un evento che ha unito tradizione e gioia, segnando l’inizio di un cammino ricco di speranze e sorrisi. La corte svedese si prepara ora a scrivere le prime pagine di questa nuova storia familiare, avvolta dall’affetto e dalla regalità.

Si è svolto oggi nella cappella del palazzo reale di Drottningholm a Stoccolma il battesimo della principessa Ines Marie Lilian Silvia di Svezia figlia del Principe Carl Philip e della Principessa Sofia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Festa alla corte di Svezia: battezzata la principessa Ines

