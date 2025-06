Ferrari tra crisi in Formula Uno e sogni di gloria a Le Mans

Diciotto anni fa, in Canada, un momento magico segnò la storia della Ferrari, ma ora, tra crisi e trionfi, il mito del Cavallino Rampante si riaffaccia con forza. Da un lato, la sfida incessante in Formula 1; dall’altro, la gloria eterna a Le Mans, pronta ancora una volta a scrivere pagine leggendari. Due anime di una stessa passione che, nonostante le avversità, continuano a sognare in grande, perché il cuore Ferrari non si ferma mai.

Allora, ci sono due Ferrari. Una perde sempre, proprio non tocca palla. L'altra fin qui le ha vinte tutte ed è attesa, in questo week end, dalla sfida più prestigiosa: la 24 Ore di Le Mans. La prima Rossa è quella targata Formula Uno. Da oggi a domenica sarà impegnata sul circuito di Montreal, dedicato al leggendario Gilles Villeneuve. Sulla stessa pista, nel remoto 2007, accadde qualcosa di speciale. Numero uno. Diciotto anni fa, in Canada un certo Lewis Hamilton firmò il successo numero uno di una carriera irripetibile. Il non ancora Baronetto allora guidava una McLaren. Fu l'inizio di una avventura difficilmente pronosticabile.

