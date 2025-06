Ferrari inizio in salita in Canada | Leclerc a muro nelle prime libere

L'inizio del Gran Premio in Canada si preannuncia emozionante: Leclerc, protagonista di un incidente nelle prime libere, si scusa con il team mentre Verstappen fa segnare il miglior tempo, dando un assaggio di pura competitività. La sessione si rivela difficile per le McLaren, alimentando l’attesa per una corsa ricca di sorprese e sfide. Rimani con noi per seguire ogni momento di questa avvincente battaglia sul circuito di Montreal.

Il monegasco è uscito di pista nei pressi della chicane di curva 3 e si è scusato con il team. Di Verstappen il miglior tempo, sessione difficile per le McLaren. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari, inizio in salita in Canada: Leclerc a muro nelle prime libere

F1, anche con la nuova direttiva tecnica è dominio McLaren. Norris svetta nella FP1 del GP di Spagna, buon inizio delle Ferrari - Nel GP di Spagna, la nuova direttiva tecnica sembra aver avuto un impatto marginale: McLaren domina con Norris in cima alla FP1, mentre le Ferrari iniziano a mostrare segnali positivi.

In seguito ad un inizio di stagione complesso con la Williams, Carlos Sainz è tornato a riflettere sulle difficoltà che il passaggio in un nuovo team comporta. Il pilota spagnolo, reduce da quattro stagioni in Ferrari, ha raccolto finora risultati modesti con la scuderi

