Ferrara ospita i Campionati Europei di Futsal e Basket per atleti con sindrome di Down

Eventi di questo genere, capaci di unire passione, inclusione e competizione, rappresentano un momento di grande valore sociale. Ferrara si prepara ad accogliere atleti provenienti da tutta Europa, promuovendo valori di uguaglianza e solidarietà attraverso lo sport. Un’occasione imperdibile per la città e per tutti noi di testimoniare come lo spirito sportivo possa davvero fare la differenza, creando ponti e abbattendo barriere.

Ormai ci siamo: Ferrara si prepara ad accogliere un evento sportivo internazionale: i SU-DS Futsal and Basketball European Championships ossia i Campionati Europei di calcio a 5 e basket riservati ad atleti con sindrome di Down, in programma da lunedì. Il campionato si chiuderĂ sabato 21 giugno. Un evento che ha il pieno e convinto supporto dell’assessorato allo Sport, che aveva lanciato l’evento giĂ nel maggio scorso. Eventi di questo genere, che coniugano lo sport all’inclusione, forniscono un valore aggiunto fortissimo. Lo sport è questo: soddisfazioni e divertimento, un’occasione per andare oltre le barriere ed ancora socialitĂ , inclusione dialogo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ferrara ospita i Campionati Europei di Futsal e Basket per atleti con sindrome di Down

