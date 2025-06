Ferrara omaggia Ennio Morricone con l' evento speciale ' Era mio padre' | info biglietti

Ferrara rende omaggio a Ennio Morricone con un evento speciale che toccherà il cuore di tutti gli appassionati di musica e cinema. Mercoledì 25 alle 21, piazza Ariostea si trasformerà in un palcoscenico all'aperto per ‘Era mio padre’, un emozionante tributo al grande compositore, con la partecipazione dei figli Andrea e Marco. Non perdere questa straordinaria occasione: scopri come ottenere i biglietti e vivi un momento indimenticabile.

Mercoledì 25, alle 21, piazza Ariostea si trasformerà in un palcoscenico naturale per l'evento speciale 'Era mio padre', un tributo al genio musicale indimenticabile di Ennio Morricone, con la partecipazione straordinaria dei figli Andrea e Marco.

