Ferrara Giada Zerbini sarà la nuova segretaria comunale del Pd

Ferrara, 13 giugno 2025 - È finita come è cominciata. Con un abbraccio e non di circostanza. Perché alle latitudini del Pd, benché il congresso comunale abbia fatto chiaramente emergere diverse sensibilità , prevale la necessità dell’unità del partito in una fase politica non certo semplice. Giada Zerbini sarà , con tutta probabilità , la nuova segretaria comunale dem. Ma ora la parola passa all’assemblea che si riunirà ragionevolmente la prossima settimana. I delegati saranno determinanti ma già il rapporto fra i voti parla chiaro: 59 a 55. La componente del partito che ha la sensibilità più vicina a quella della segretaria nazionale Elly Schlein ha prevalso sull’anima più riformista rappresentata da Leonardo Uba, l’altro competitor per la segreteria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it