Feroce accoltellamento nel locale un uomo ferito da più fendenti | è in gravissime condizioni

Un pomeriggio di caos e paura a Lido Adriano, dove un violento accoltellamento ha scosso il bar Cristallo, lasciando un uomo in gravissime condizioni. L'intervento rapido delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare la terribile aggressione e avviare le indagini. La comunità è sotto shock: cosa si cela dietro questa drammatica vicenda?

Un violento accoltellamento è avvenuto nel pomeriggio a Lido Adriano. Tutto sarebbe avvenuto negli spazi del bar Cristallo, con un uomo che attualmente sarebbe in pericolo di vita. Sul posto già presenti le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto.

