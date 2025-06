Fermato per controllo | in tasca 5 dosi di cocaina in cantina altri 50 grammi Arrestato

La cronaca si arricchisce di un nuovo capitolo: un uomo di 33 anni albanese, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato a Novoli con cinque dosi di cocaina nelle tasche e altri 50 grammi nascosti in una cantina di sua proprietà. Il suo nervosismo, evidente fin dal primo momento, ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire il controllo. La vicenda mette in luce ancora una volta la lotta contro lo spaccio di droga, un impegno costante delle forze dell’ordine.

Cinque dosi di cocaina saltate fuori dalle tasche, altri 50 grammi di polvere biancha in una cantina della quale l'uomo aveva le chiavi. L'uomo, un 33enne cittadino albanese, è stato fermato la settimana scorsa in zona Novoli dalla polizia municipale e il suo nervosismo aveva da subito.

