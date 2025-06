Fermato in Grecia l' uomo sospettato degli omicidi a Villa Pamphili

Un’ulteriore svolta nell’indagine sugli omicidi di Villa Pamphili: l’uomo sospettato, un cittadino americano, è stato fermato in Grecia sull’isola di Skiatos. La notizia, confermata dal Tg1 sui social, riaccende le speranze di giustizia e chiarimento su un caso che ha sconvolto l’Italia. Ora si attende il suo estradizione e il proseguimento delle indagini per fare luce sulla tragica vicenda.

AGI - Sarebbe stato fermato in Grecia, sull'isola di Skiatos, dalla polizia italiana l'uomo ricercato per gli omicidi della donna e della bambina, trovate morte a Villa Pamphili. A darne notizia il Tg1 sui social. Lo Voi: fermato americano presunto omicida.. Abbiamo fermato "in Grecia un soggetto di nazionalità americana su cui gravano diversi indizi di colpevolezza per l'omicidio della bambina" avvenuto sabato scorso a Villa Pamphili, polmone verde della Capitale. Così il procuratore di Roma Francesco Lo Voi nel corso della conferenza stampa in relazione al ritrovamento dei corpi di una donna e di una bambina, di età compresa tra 6 e 12 mesi, avvenuto a Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Fermato in Grecia l'uomo sospettato degli omicidi a Villa Pamphili

