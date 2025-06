Fermato in Grecia il presunto assassino di Villa Phampili

Una svolta nel caso di Villa Pamphili scuote l’Italia: in Grecia è stato fermato il presunto assassino della madre e della piccola di pochi mesi, trovate senza vita lo scorso sabato. La notizia, riportata dal Tg1, apre nuove speranze sulle indagini e sulla possibilità di fare giustizia. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi che potrebbero portare alla verità.

É stato fermato in Grecia il presunto assassino della madre e della bimba di alcuni mesi trovate morte sabato scorso a Villa Pamphili a Roma. E’ quanto scrive il Tg1 sui propri canali social. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fermato in Grecia il presunto assassino di Villa Phampili

In questa notizia si parla di: fermato - grecia - presunto - assassino

Villa Pamphili, fermato in Grecia l'uomo che avrebbe ucciso madre e figlia: è un americano, si trovava a Skiathos - Un omicidio atroce scuote Villa Pamphili: un uomo sospettato di aver ucciso madre e figlia è stato catturato in Grecia, a Skiathos, grazie alla traccia della cella telefonica.

ULTIM’ORA - Fermato il presunto assassino della donna e della bimba trovate morte a Villa Pamphili Vai su Facebook

++ Tg1,fermato in Grecia presunto assassino di Villa Phampili ++; Fermato in Grecia il presunto assassino della donna e della bimba trovate morte a Villa Pamphili; Villa Pamphili, fermato in Grecia l'uomo che avrebbe ucciso madre e figlia: è un americano, si trovava a Skiat.

Fermato in Grecia il presunto assassino della donna e della bimba trovate morte a Villa Pamphili fanpage.it scrive: Un uomo è stato arrestato in Grecia dalla polizia italiana con l'accusa di essere l'assassino della donna e della bambina trovate morte a Villa Pamphili ...