Fermato in Grecia il presunto assassino di madre e figlia trovate morte a Villa Pamphili

Un'ombra oscura si è finalmente diradata su uno dei più inquietanti delitti di Roma: il sospettato del tragico omicidio di madre e figlia a Villa Pamphili è stato catturato in Grecia, grazie alla traccia lasciata dal suo cellulare. La sua fuga aveva seminato timore e sconcerto tra i residenti. Scopriamo insieme come si è giunti a questa svolta decisiva, e cosa ci insegna questa vicenda sconvolgente.

È stato arrestato venerdì 13 giugno sull'isola greca di Skiatos l'uomo sospettato del duplice omicidio che ha scosso Roma: una donna americana di 29 anni e la sua bambina di appena 6 mesi, trovate morte nel parco di Villa Pamphili. L'uomo, anche lui statunitense, era in fuga da giorni e si mescolava ai turisti in vacanza. A tradirlo sarebbe stato il suo cellulare, grazie al quale gli investigatori sono riusciti a localizzarlo e intervenire. Le telecamere e una segnalazione chiave portano al sospettato.

Villa Pamphili, fermato in Grecia l'uomo che avrebbe ucciso madre e figlia: è un americano, si trovava a Skiathos - Un omicidio atroce scuote Villa Pamphili: un uomo sospettato di aver ucciso madre e figlia è stato catturato in Grecia, a Skiathos, grazie alla traccia della cella telefonica.

