Fermato in Grecia il presunto assassino della donna e della bimba trovate morte a Villa Pamphili

Un’altra svolta cruciale nel tragico caso di Villa Pamphili: un uomo è stato fermato in Grecia con l’accusa di aver ucciso la donna e la bambina, portando una speranza di giustizia per le vittime. La vicenda, ancora ricca di dettagli inquietanti, si avvicina alla sua conclusione. Continuate a seguirci per tutte le ultime novità su questa drammatica indagine.

