Fermato e perquisito | nascondeva un machete in una borsa di pelle

comportamento sospetto, hanno deciso di fermarlo per un controllo. Durante la perquisizione, è saltato fuori un machete nascosto all’interno di una borsa di pelle, sollevando immediatamente preoccupazioni sulla sua reale intenzione. La scena si svolge tra tensione e curiosità, mentre gli agenti cercano di capire cosa si nasconda dietro questo gesto. La scoperta di un'arma così pericolosa non può passare inosservata, segnando un importante passo nella lotta alla criminalità urbana.

Seduto a terra, in strada, con il cellulare tra le mani, si guardava intorno come se fosse in attesa di qualcosa o qualcuno. E' così che gli agenti della squadra volante, impegnati in un servizio nei quartieri più degradati della città, hanno trovato un cittadino tunisino e, insospettiti dal suo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Fermato e perquisito: nascondeva un machete in una borsa di pelle

In questa notizia si parla di: fermato - perquisito - nascondeva - machete

Latina, fermato e perquisito: nascondeva un machete in una borsa di pelle; Quindicenne va a spasso con un machete e otto dosi di hashish, arrestato; Gira in centro a Bologna con un machete: fermato e denunciato.

Gira in centro a Bologna con un machete: fermato e denunciato - Prontamente bloccato dai carabinieri, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale: oltre al machete di cui si era liberato poco prima, il 33enne aveva con sé, nascosto all’interno di ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Fermato e perquisito in viale Carlo III: nascondeva droga in auto nei cofanetti delle mentine - Nascondeva droga in auto: un 29enne di Marcianise è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caserta per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ... Si legge su ilmattino.it

Lama e machete, due denunciati - sotto gli alberi, hanno fermato anche un uomo che aveva un coltello con lama di 11 centimetri, un punteruolo e una pinza. Da ilrestodelcarlino.it