Fermate due donne con refurtiva nel bagagliaio | denunciate per furto aggravato a Chieti

Durante un tempestivo controllo, le forze dell'ordine di Chieti hanno fermato un'auto sospetta con due donne a bordo, scoperte con refurtiva nel bagagliaio. L'intervento ha portato alla loro denuncia per furto aggravato, sottolineando l’efficacia delle attività di prevenzione e sicurezza sul territorio. Questo episodio dimostra come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia fondamentale per garantire città più sicure e protette.

La polizia di Stato di Chieti, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio cittadino, ha proceduto al fermo di un’auto sospetta con a bordo due donne di nazionalità straniera, che si sarebbero immesse sulla strada principale dopo aver lasciato il parcheggio di un noto supermercato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Fermate due donne con refurtiva nel bagagliaio: denunciate per furto aggravato a Chieti

