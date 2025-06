Ferito in strada a colpi di pistola Si cercano due persone

Una sparatoria sconvolge la periferia di Taranto: un uomo, presumibilmente straniero, rimane ferito dopo un'aggressione a colpi di pistola. Mentre le forze dell'ordine sono sulle tracce dei responsabili, l'intera comunitĂ si domanda cosa abbia scatenato questa violenta escalation. La caccia ai due complici continua, nel tentativo di fare piena luce su un episodio che ha lasciato tutti in sospeso.

Lo hanno ferito a colpi di pistola dopo una discussione in strada, alla periferia di Taranto. La vittima, stando a quanto si è appreso, sarebbe uno straniero. Mentre la Polizia è sulle.

