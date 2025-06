Ferie lontane? Da Trieste a Siracusa gli itinerari per i weekend di inizio estate

Le giornate si allungano, il caldo si fa sentire e l’ufficio inizia a starci sempre più stretto: sì, l’ estate è arrivata, ma per molti le vacanze sono ancora lontane. Tutti abbiamo bisogno di una pausa prima delle ferie e questo è il momento ideale per ritagliarsi un weekend fuori porta, cambiare panorama e rilassarsi a bordo piscina. Per godersi un assaggio d’estate non serve andare troppo lontano o prenotare un volo: ecco cinque itinerari in Italia, da Nord a Sud, per ricaricare le batterie tra natura, arte e l’arte della buona tavola. 1 Danza, natura, vino: l’estate di Bolzano – Chi ha detto che in Alto Adige ci si va solo d’inverno per i mercatini di Natale? D’estate, Bolzano diventa la destinazione perfetta per chi cerca un’evasione nel verde, tra sentieri, boschi e itinerari da scoprire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ferie lontane? Da Trieste a Siracusa, gli itinerari per i weekend di inizio estate

