Feltri difende Occhiuto | In Italia pesa più la toga che il voto Calabria vittima di pregiudizi

Feltri difende Occhiuto in Italia, dove pesa ancora il peso della toga e dei pregiudizi. La vicenda del presidente calabrese, coinvolto in un caso di corruzione, riaccende il dibattito su giustizia e politica, svelando le sfumature di un sistema spesso influenzato da opinioni preconcette. Feltri: “In Calabria vige un ...

La vicenda di Roberto Occhiuto, il presidente della Regione Calabria che ha annunciato di avere ricevuto un avviso di garanzia per corruzione, è oggetto di un articolo illuminante di Vittorio Feltri nella sua rubrica quotidiana su Il Giornale. Una breve ma puntuta disamina non solo sulla questione giudiziaria (peraltro coperta da segreto istruttorio) ma più in generale sul rapporto tra politica e giustizia. Feltri: “In Calabria vige un pregiudizio”. Rispondendo a un lettore, il grande giornalista scrive, a proposito del caso Occhiuto, che, “in Italia pesa più la toga che il voto. Un avviso di garanzia, specialmente se rivolto a un uomo di centrodestra, basta a screditare un uomo e a distruggere la fiducia intorno a lui”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it