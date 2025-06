Felicità Bologna campione

Felicitazioni al Bologna campione! Con un singolo gol, Dan Ndoye ha aperto le porte della storia, lasciando il segno nel cuore dei tifosi. Sotto il cielo di Roma, il ritorno della Coppa Italia rossoblù segna un capitolo indimenticabile, a cinquantuno anni dall’ultima vittoria. Un momento di gloria che resterà scolpito nei ricordi di tutti, sancendo un nuovo inizio per il club e i suoi tifosi.

Basta un gol per girare la chiave nella porta della Storia e riaprirla. La porta è quella di Maignan e a bucarla ci pensa Dan Ndoye, sorriso da giovane attore con il premio Oscar nel destino. Il futuro è tutto suo, ma intanto con quel destro al minuto otto della ripresa, il ragazzo di Nyon ha messo una firma pesantissima nella storia del Bologna. Sotto il cielo di Roma la Coppa Italia torna a tingersi di rossoblù, cinquantuno anni dopo l'ultima volta. Allora c'era il Palermo, in una finale vinta ai rigori da Bulgarelli e compagni. Stavolta c'era il Milan che non è andato mai vicino nemmeno a portarla ai supplementari questa partita.

