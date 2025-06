Fefé De Giorgi | Abbiamo recuperato da squadra Per i più giovani è una bella palestra di crescita

L'Italia di volley si conferma una squadra in crescita, capace di superare le difficoltà e di saper rimontare con grinta. Dopo una vittoria emozionante sulla Germania, gli Azzurri affrontano ora sfide ancora più impegnative, puntando a dimostrare il loro valore contro i campioni olimpici. La strada verso la conquista della Nations League 2025 si fa decisamente avvincente, e il futuro è tutto da scrivere.

Dopo la vittoria al debutto in quattro set sulla Bulgaria, l' Italia rischia grosso ma resta imbattuta battendo in rimonta la Germania al tie-break nel secondo match della Pool 1 per la Nations League 2025 di volley. Gli Azzurri si sono imposti a Quebec City per 3-2 (21-25, 20-25, 25-19, 25-23, 15-11) dopo essersi ritrovati in svantaggio di due set, ma nella prossima partita l'asticella si alzerà ulteriormente contro i Campioni Olimpici della Francia. "All'inizio siamo partiti bene, poi anche per via della buona prestazione della Germania, che ha battuto e difeso bene, abbiamo faticato. Noi, invece, in quei momenti abbiamo un po' lasciato andare le situazioni e non siamo riusciti ad alzare il livello del gioco come avremmo dovuto fare.