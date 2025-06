Fedez sul Lago di Como ritorno nella villa di Pognana Lario per un omaggio speciale

maggiore intimità e tradizione, un vero e proprio tributo alle radici familiari e ai ricordi condivisi. Fedez sceglie di riscoprire il cuore del Lago di Como, rafforzando il legame con il passato e dimostrando che, anche tra le luci della ribalta, la famiglia rimane il suo porto sicuro. Un ritorno che suscita emozioni e curiosità, lasciando presagire nuovi capitoli di una storia fatta di amore, musica e radici profonde.

Fedez è tornato a trascorrere del tempo sul Lago di Como, nella villa di Pognano Lario. Nonostante si parlasse di una possibile vendita della proprietà, per ora il rapper continua a frequentare la villa insieme alla sua famiglia, compresi il padre Franco e la madre Tatiana. Un momento di.

