Fedez sul Lago di Como ritorno nella villa di Pognana Lario per un omaggio speciale

fedez sul lago di como ritorno nella villa di pognana lario per un omaggio speciale. Fedez ha scelto ancora una volta le sponde del Lago di Como per condividere momenti di famiglia nella splendida cornice di Pognana Lario. Tra ricordi e affetto, il rapper dimostra che questa dimora rimane un angolo di cuore, un rifugio di serenità dove la famiglia può ritrovarsi e creare nuovi ricordi. Un momento di autentica connessione tra passato e presente.

Fedez è tornato a trascorrere del tempo sul Lago di Como, nella villa di Pognana Lario. Nonostante si parlasse di una possibile vendita della proprietà, per ora il rapper continua a frequentare la villa insieme alla sua famiglia, compresi il padre Franco e la madre Tatiana.

