FC 25 gioca Robert Lewandowski a centrocampo con questa SBC Mutaforma

Sei pronto a sfidare le tue abilità con le nuove SBC di EA Sports FC 25? Questa volta, il protagonista è Robert Lewandowski, protagonista di un'appassionante sfida a centrocampo! Con quattro sfide imperdibili e un premio esclusivo, questa occasione è da non perdere. Preparati a mettere alla prova la tua strategia e a conquistare il prestigioso premio. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: completa tutte le sfide prima del 20 giugno e fai la differenza nel mondo di FC 25!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Robert Lewandowski uscita in data 13 giugno 2025. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon SBC Robert Lewandowski. Numero sfide: 4. Premio: 1x Robert Lewandowski Non scambiab.. Costo al momento dell’uscita: 240.000 Crediti circa. Scadenza: 20 giugno. Barcellona. Premio: 1x Jumbo Gold Pack FC Barcellona: Min 1 gioc.. Quals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatore. Valutazione squadra: min 87. LALIGA. Premio: 1x Premium Electrum Players Pack LALIGA: Min 1 gioc. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, gioca Robert Lewandowski a centrocampo con questa SBC Mutaforma

