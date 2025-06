Fattoria Pianeta Terra un modello di accoglienza per i minori Sala | Sarà un simbolo di Milano

Nel cuore pulsante di Milano, tra il cemento e le sfide quotidiane, nasce un’oasi di speranza: la Fattoria Pianeta Terra. Questo innovativo modello di accoglienza per i minori trasforma un angolo dimenticato del Parco Forlanini in un simbolo di rinascita e comunità. Un luogo dove il verde incontra l’impegno sociale, dimostrando che anche nei contesti più difficili può germogliare un futuro di solidarietà e crescita.

Milano – Dici via Corelli e pensi al Cpr con tutti i suoi problemi. Immagini la periferia, il cemento e la solitudine di Milano. Ma se è vero che “dai diamanti non nasce niente” è qui che devi aspettarti il??germoglio di un seme. Fuor di metafora, la rinascita di questa parte dimenticata di città inizia proprio con l'apertura di una fattoria, la Fattoria Pianeta Terra. Un angolo immerso nel verde che non ti aspetti, quello del Parco Forlanini, dove una vecchia corte di campagna è stata acquistata e ristrutturata per diventare un luogo protetto per minori soli o vittime di violenza. Un percorso durato sette anni, dal 2018 a oggi, per sfatare un altro luogo comune: le strutture dedicate all'accoglienza possono - e dovrebbero - essere tanto belle quanto il fine che si propongono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it