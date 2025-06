Fatica sudore e spensieratezza | l’avventura in bici verso Roma di Thomas e Alessandro

passione condivisa, sfida personale e l’amicizia che rende ogni pedalata un ricordo indimenticabile. Tra fatica e sudore, Thomas e Alessandro vivranno un’esperienza unica, scoprendo i paesaggi italiani e rafforzando il loro legame. In circa un mese, questi giovani avventurieri affronteranno 719 chilometri attraverso sette tappe, trasformando ogni ostacolo in una vittoria. Un viaggio che si basa su una...

Sei tappe per 719 chilometri. Il sole in faccia, il sudore che ti accarezza la pelle, la fatica che quasi ti sovrasta. A tenerti in piedi c’è la spensieratezza unita al senso di amicizia. Queste le sensazioni che tra circa un mese proveranno il 17enne Thomas Tartari e Alessandro Perico, 19 anni, di Villa d’Almè. I due amici a luglio partiranno per un’avventura in bicicletta con destinazione Piazza San Pietro a Roma. Un viaggio che si basa su una filosofia ben precisa: essere un esempio per i coetanei, figli di una generazione intrappolata nella staticità e dominata da internet. Uno dei due giovani, Thomas, ci ha raccontato le origini e la natura del viaggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it