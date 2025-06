Fascette tamponi e l' impronta 10 | dove si cerca la verità su Garlasco

Nel cuore dell’indagine sul caso Garlasco, spiccano reperti chiave come fascette para-adesive, impronte e tamponi di Chiara Poggi, elementi che potrebbero svelare verità nascoste. I periti incaricati, la genetista Denise Albani e il dattiloscopista Domenico Marchigiani, si preparano a un maxi incidente probatorio che potrebbe rivoluzionare la ricostruzione dei fatti. Alla consegna dei materiali, si apre un nuovo capitolo in cerca della verità.

Le fascette para-adesive con le impronte, i tamponi di Chiara Poggi e i resti della colazione della mattina del 13 agosto 2007. Sono questi i reperti consegnati ieri ai periti nominati dal gip, la genetista Denise Albani e il dattiloscopista Domenico Marchigiani, che martedì prossimo daranno il via al maxi incidente probatorio nella nuova inchiesta per il delitto di Garlasco, in cui è indagato Andrea Sempio. Alla consegna della scatola, custodita al Comando dei carabinieri di via della Moscova a Milano, hanno preso parte sia il consulente della difesa di Sempio, l'ex generale del Ris Luciano Garofano, sia il genetista della famiglia Poggi, Marzio Capra. 🔗 Leggi su Iltempo.it