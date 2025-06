Fanno sparire 37 vacche razzìa nell’azienda Mochi | Sono venuti col bilico

Un episodio inquietante scuote il cuore della campagna pesarese: in una notte, 37 vacche gravide scompaiono misteriosamente dall’azienda Mochi, vicino a Apecchio. Un furto che riecheggia i tempi più cupi, ma lasciando aperti molti interrogativi sulla banda dietro questa operazione. Mentre le autorità indagano, la comunità si chiede quali siano le vere ragioni di questa eloquente sparizione e cosa si nasconda dietro questa crudele azione.

Pesaro, 13 giugno 2025 – Un furto, qualche notte fa, che sembra uscito da un racconto del dopoguerra: sparite 37 vacche, fra l'altro tutte gravide. Non è comunque un record olimpico questo caso di abigeato perché a Peglio in una notte ne sparirono ben 64. La banda, perché pare che si tratti di una banda, ha agito in località Piano, a tre chilometri da Apecchio, nell'azienda agricola di Giorgio Mochi, già sindaco del paese quindi possibile candidato come primo cittadino per il centrodestra per Pesaro, ed ora presidente dell'istituto zooprofilattico di Marche-Umbria. "Ad un certo punto della notte – racconta Mochi – ho sentito il cane che abbaiava perché noi abitiamo a poche centinaia di metri dalla stalla.