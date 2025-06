Fallisce un gigante dell’economia italiana | 1600 lavoratori a rischio

Il fallimento di Magneti Marelli, gigante dell’economia italiana e simbolo di Torino, rappresenta un duro colpo per l’industria nazionale. Con 1.600 lavoratori a rischio, la notizia ha scosso l’intero panorama economico, aprendo un capitolo difficile ma anche un’opportunità di riflessione e rilancio. In questo scenario complesso, diventa fondamentale analizzare le cause e le possibili vie d’uscita per salvare il patrimonio industriale italiano.

L'11 giugno è arrivato come un colpo durissimo per Torino. La storica Magneti Marelli, colosso della componentistica automobilistica, ha ufficialmente avviato la procedura di protezione fallimentare secondo il Chapter 11 negli Stati Uniti. L'azienda, in gravi difficoltà finanziarie, ha spiegato che la scelta è stata inevitabile per tentare un rilancio, ma la notizia ha scatenato forti preoccupazioni, soprattutto nei due stabilimenti piemontesi e nel centro di ricerca e sviluppo a Venaria. Fondata nel 1919 da Giovanni Agnelli ed Ercole Marelli, la società ha vissuto a lungo sotto l'ala della Fiat, prima di passare ai giapponesi di CK Holdings e infine al fondo americano KKR, oggi proprietario.

