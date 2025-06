Falcone e Borsellino ‘campioni di giustizia’ con un pallone rossonero | al Cep un murale simbolo di speranza

Falcone e Borsellino, simboli di coraggio e giustizia, rivivono in un murale che li celebra nel cuore del CEP di Foggia. Con un pallone rossonero, i due eroi si trasformano in campioni di speranza, pronti a ispirare le nuove generazioni a credere in un futuro più giusto. Questo murale rappresenta un invito concreto alla legalità , un messaggio che resta impresso, forte e duraturo, nelle menti di chi lo osserva.

Sono due ‘campioni di giustizia’ Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel murale inaugurato oggi all’interno del mercato rionale del Cep in viale Kennedy a Foggia. Il pallone con i colori della città contribuisce a veicolare soprattutto tra i giovani un messaggio di legalità e speranza. Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Falcone e Borsellino ‘campioni di giustizia’ con un pallone rossonero: al Cep un murale simbolo di speranza

In questa notizia si parla di: falcone - borsellino - campioni - giustizia

Maruotti “Impegno Falcone e Borsellino ha preservato Costituzione” - In occasione della memoria di Falcone e Borsellino, si ribadisce l'importanza del loro impegno nel preservare i valori della Costituzione.

“Nel SEGNO della legalità ” ?Nel 33º anniversario della strage di Capaci, abbiamo reso omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con un murale che ne celebra il coraggio e l’esempio. ? L’opera, realizzata dal talentuoso artista Salvo Muscarà , è u Vai su Facebook

Falcone e Borsellino ‘campioni di giustizia’ con un pallone rossonero: al Cep un murale simbolo di speranza; Catania, per i 30 anni delle Stragi torna la Scalinata della Giustizia; Un pensiero per sconfiggere la mafia.

Giustizia negata persino a Borsellino - Il paradosso è che stiamo parlando di chi la missione della giustizia l'ha interpretata nel senso più alto, per etica e coraggio pagati con il sacrificio della vita, Paolo Borsellino Alla fine ... Come scrive ilgiornale.it

Stragi di Capaci e via d’Amelio: cosa accadde?/ Il duplice attentato che uccise Falcone e Borsellino - Nel 1992 si verificheranno le due stragi di Capaci e di via d'Amelio a Palermo: morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ... Si legge su ilsussidiario.net

Agrigento Capitale, giornata in ricordo di Falcone e Borsellino - Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 rende omaggio ai due magistrati uccisi dalla mafia nelle stragi di Capaci e via D'Amelio ... Da msn.com