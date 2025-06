facevano i dentisti senza laurea sconti in cambio di favori sessuali

Una scoperta inquietante scuote il mondo della sanità a Vigevano: tre individui senza laurea gestivano un laboratorio odontoiatrico, offrendo sconti in cambio di favori sessuali. Un’operazione dei carabinieri ha smascherato questa rete illegale, portando alla denuncia di due donne e un uomo, quest’ultimo indagato per violenza sessuale. La vicenda mette in luce quanto possa essere pericolosa la mancanza di controlli rigorosi nel settore sanitario.

VIGEVANO (Pavia) Gestivano un laboratorio odontoiatrico a Vigevano pur non avendo le qualifiche per farlo. Tre persone, due donne e un uomo, sono state denunciate dai carabinieri per esercizio abusivo della professione sanitaria. L’uomo risulta anche indagato per il reato di violenza sessuale: avrebbe fatto pesanti avances a una donna (che ha poi denunciato l’accaduto ai carabinieri), promettendole un significativo sconto in cambio di favori di natura sessuale. A far partire l’indagine, lo scorso mese di aprile, è stata appunto una donna, di nazionalità romena, che ai carabinieri di Vigevano aveva raccontato di essersi rivolta allo studio per delle prestazioni dentistiche che si erano rivelate di qualità piuttosto scarsa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it