Fabrizio Corona, protagonista di un ennesimo episodio giudiziario, si presenta in tribunale a Milano affrontando accuse di bancarotta e attaccando duramente l’avvocato Minniti, coinvolto anche nel caso Fedez. Dopo aver già scontato le pene, l’ex agente fotografico rischia ora una condanna pesante, chiedendo al pubblico ministero una pena di cinque anni, motivata dal fatto di aver pagato 5 milioni di tasse, tra cui interessi. È un nuovo capitolo di un continuo braccio di ferro con la giustizia, destinato a catturare l’attenzione di tutti.

“Vuole chiedere una condanna magari a 5 anni, perché ho pagato 5 milioni di tasse, di cui tre di interessi?”: altro show difensivo di Fabrizio Corona in Tribunale a Milano, dove l’ex agente fotografico, che ha già scontato tutte le pene definitive e che negli ultimi processi ha portato a casa anche assoluzioni, rischia un’altra condanna pesante per bancarotta. Con quella domanda Corona si è rivolto al pm in un passaggio del suo esame in aula, prima di attaccare pesantemente anche l’avvocato Gabriele Minniti, nel processo legale di parte civile per un creditore, ma in generale noto anche come legale di Fedez, con cui Corona negli ultimi mesi ha avuto numerosi contrasti pure via social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fabrizio Corona in tribunale per bancarotta attacca l’avvocato Minniti (che è anche quello di Fedez) e chiede al pm: “Chiederete una condanna a 5 anni perché ho pagato 5 milioni di tasse?”

