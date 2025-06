Fabbriche di cuccioli e staffette | cosa si nasconde dietro al traffico illegale di cani

Dietro il traffico illecito di cani si cela un mondo oscuro fatto di sfruttamento e sofferenza, spesso nascosto sotto apparenze di normalità. Come un'ombra che si consuma in silenzio, queste attività illegali minacciano il benessere degli animali e la legalità. Un episodio avvenuto a Milano ci mette di fronte alla cruda realtà: 34 cani, molti senza microchip, salvati dall'intervento del nucleo tutela animali. È ora di fare luce su questa piaga e proteggere i nostri amici a quattro zampe.

Una macchina parcheggiata e la portiera lasciata aperta, da cui escono diversi cani. Siamo in via Goldoni a Milano in una giornata di inizio autunno del 2021. I passanti avvertono il nucleo tutela animali della polizia locale. Gli esemplari sono 34: la grande maggioranza senza il microchip. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Fabbriche di cuccioli e staffette: cosa si nasconde dietro al traffico illegale di cani

In questa notizia si parla di: cani - fabbriche - cuccioli - staffette

Fabbriche di cuccioli e staffette: cosa si nasconde dietro al traffico illegale di cani; Staffette: dall’amore al business delle adozioni; Cani randagi, il business delle trasferte. I Comuni pagano decine di migliaia di euro.

La carica dei 101 cani maltrattati: il salvataggio di mamme e cuccioli da un’orribile puppy mill Riporta fanpage.it: Operazione di salvataggio in Nord Carolina porta al ritrovamento di oltre 100 cani, tra mamme e cuccioli, tenuti in condizioni orribili per essere poi ...