Fabbian a tutto campo. Un po’ incursore, un po’ mediano. E alla fine il gol arriva.

Fabbian, tra incursioni e mediana, ha saputo incidere fin dal primo momento, portando energia e talento alla squadra. Quando l’estate 2023 ha segnato il suo arrivo a Casteldebole, nessuno avrebbe immaginato il ruolo chiave che avrebbe avuto nella rinascita rossoblù. Con il suo contributo, il Bologna ha scritto pagine memorabili, dimostrando che il suo talento può fare la differenza anche nei momenti più difficili.

di Massimo Vitali Quando nell’estate 2023 Giovanni Sartori trovò la formula per portare Giovanni Fabbian in rossoblù, nemmeno nella più ottimistica delle previsioni l’uomo mercato di Casteldebole poteva prevedere che il centrocampista scuola Inter avrebbe accompagnato, e con le sue qualità agevolato, la cavalcata dei due Bologna più vincenti dell’era Saputo. E invece è quello che è successo. Al suo primo anno in rossoblù Fabbian è stato una delle chiavi tattiche del Bologna di Thiago Motta, lo squadrone che grazie al quinto posto in campionato si è guadagnato il diritto di tornare a giocare in Champions League a sessant’anni di distanza dall’ultima, nonché unica, apparizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it