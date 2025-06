Fa troppo caldo no al lavoro nei campi e nei cantieri all’aperto | c’è l’ordinanza della Regione Umbria

Con l’arrivo delle alte temperature estive, il lavoro all’aperto diventa una vera sfida per chi opera nei campi e nei cantieri. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha firmato un’ordinanza urgente per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, introducendo misure di prevenzione essenziali. Scopriamo insieme cosa prevede questa normativa e come può aiutare a fronteggiare il caldo intenso, proteggendo chi lavora sotto il sole cocente.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha firmato oggi, 13 giugno, “l’ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica: misure di prevenzione per l’attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto, in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Fa troppo caldo, no al lavoro nei campi e nei cantieri all’aperto: c’è l’ordinanza della Regione Umbria

