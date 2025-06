Fa il bagno accanto alla sua famiglia e uno squalo le morde la mano | momenti di paura per una bambina di nove anni abbiamo visto l’animale eravamo sotto choc

Un pomeriggio di svago si è trasformato in un incubo per Leah Lendel, una bambina di soli nove anni, durante una sessione di snorkeling in Florida. Mentre nuotava accanto alla sua famiglia, uno squalo le ha improvvisamente morso la mano, lasciando tutti sotto shock. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, portando Leah in salvo. Questo drammatico episodio ci ricorda quanto il mare possa essere imprevedibile e potente.

Stava facendo snorkeling insieme alla sua famiglia nel mare della Florida quando uno squalo l’ha morsa. Leah Lendel, 9 anni, ha riportato così gravissime ferite alla mano. Siamo nell’area 2200 di Shore Lane, vicino a Boca Grande e i fatti risalgono all’11 giugno, intorno alle 12. Il capo dei Vigili del Fuoco, C.W. Blosser, ha spiegato che i familiari “sono riusciti a portare la bimba fuori dall’acqua e a condurla sulla strada di Shore Lane”. Scrive il Gulf Coast News che le urla della madre di Nadia sono state potentissime: la donna era a meno di un metro e mezzo dalla bambina con in braccio due figli piccoli e ha visto la scena, capendo subito la gravità della ferita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fa il bagno accanto alla sua famiglia e uno squalo le morde la mano: momenti di paura per una bambina di nove anni, “abbiamo visto l’animale, eravamo sotto choc”

