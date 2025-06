f1 verstappen detta il passo nelle fp1 a montreal a muro leclerc indietro le mclaren

Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Canada 2025, decimo appuntamento del Mondiale F1. Max Verstappen ha dominato, sigillando il miglior tempo con un impressionante 1:13.193, mentre Leclerc si è trovato in difficoltà toccando il muro. Le McLaren, invece, hanno ancora lavoro da fare. La sfida si fa serrata: chi dominerà nelle prossime prove?

Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Canada 2025, decimo appuntamento del Mondiale F1. Al termine dei 60 minuti della manche, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Max Verstappen che, con gomma rossa, ha firmato il crono di 1:13.193. L’olandese ha dettato il ritmo per quasi tutta la prova, spingendo al massimo la sua Red Bull nei giri cronometrati. Seconda posizione a sorpresa per la Williams di Alexander Albon, che accumula un ritardo dalla testa di 0.039. Subito dietro il suo compagno di squadra Carlos Sainz, che conclude la sua prova a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it