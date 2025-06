F1 si riparte dal GP del Canada | la Ferrari vuole il podio | Dove vederlo in diretta e in replica Sky Now TV8

Dopo una emozionante parentesi europea, la Formula 1 torna in Nord America con il GP del Canada, un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Ferrari punta al podio, desiderosa di riscattare le recenti performance e conquistare un risultato di rilievo. Dove seguire in diretta e in replica questa emozionante sfida? Sky, Now TV e TV8 sono i canali che permettono di vivere ogni momento di questa corsa entusiasmante fino all’ultimo giro.

Archiviata la breve parentesi europea ( Imola, Monaco e Barcellona), la Formula 1 vola in Nord America, in Canada. Nell’ultimo GP spagnolo – non che sia una novità – c’è stato un dominio McLaren con la vittoria di Oscar Piastri e il secondo posto di Lando Norris. Weekend tutto sommato positivo per le due Ferrari – che partite quinta ( Lewis Hamilton ) e settima ( Charles Leclerc ) – hanno terminato al terzo posto con il pilota monegasco e al sesto con Hamilton. Sul circuito di Montréal la Ferrari però cerca ulteriore riscatto e vorrà recitare un ruolo da protagonista e provare a rompere l’egemonia McLaren, entrambe a podio da quattro Gran Premi consecutivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - F1, si riparte dal GP del Canada: la Ferrari vuole il podio | Dove vederlo in diretta e in replica (Sky, Now, TV8)

