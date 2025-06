f1 scatta il weekend di montreal le mclaren vogliono la doppietta le ferrari vogliono segnali di crescita

Il Gran Premio del Canada a Montreal si appresta a infiammare il Mondiale di F1 2025, con le tensioni alle stelle e le aspettative alle stelle. Mclaren mira alla doppietta, mentre Ferrari cerca segnali di rinascita: lo spettacolo è assicurato. Sul tracciato dedicato a Gilles Villeneuve, ogni secondo conterà per plasmare la classifica e scrivere nuovi capitoli di questa entusiasmante stagione. Restate con noi, perché il weekend promette emozioni indimenticabili.

Nella giornata odierna, venerdì 13 giugno, prende il via uno dei fine settimana piĂą attesi del Mondiale di Formula Uno 2025. Stiamo parlando, infatti, del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del campionato. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, andrĂ in scena una tappa di capitale importanza per l’intera stagione, dato che ci permetterĂ di definire la situazione a livello di classifica generale. Andiamo con ordine. Incominciamo con gli orari del venerdì sulla pista del Quebec. La prima sessione di prove libere prenderĂ il via alle ore 19.30 italiane (le ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it