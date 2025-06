F1 risultati e classifica FP1 GP Canada 2025 | Verstappen davanti a tutti 5° Lewis Hamilton

Il campionato di Formula 1 2025 entra nel vivo con un emozionante GP del Canada, decima tappa del calendario. Nella prima sessione di prove libere, Max Verstappen ha già dato il ritmo, conquistando la vetta in 1:13.193. La sfida si infiamma, con Lewis Hamilton che si piazza secondo e le Ferrari che cercano di farsi largo tra le prime posizioni. La suspense cresce, e i motori sono pronti a scaldarsi ancora di più nella seconda sessione.

Il Mondiale di F1 2025  è proseguito oggi, venerdì 13 giugno, con il GP del Canada, valido come decima prova del calendario. Nel tardo pomeriggio italiano si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60?, che fa da preludio alla seconda, in programma alle ore 23.00 italiane. Svetta il campione del mondo in carica, il neerlandese Max Verstappen, con la Red Bull, primo in 1:13.193. Quinta e decima piazza per le Ferrari, rispettivamente con il britannico Lewis Hamilton a 0.427 ed il monegasco Charles Leclerc a 0.692. F1, Verstappen detta il passo nelle FP1 a Montreal. A muro Leclerc, indietro le McLaren RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP CANADA F1 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it